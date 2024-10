Inter-Venezia Sky o Dazn? Dove vedere la partita

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnerazzurro.it: Dopo il significativo successo ottenuto in trasferta contro l’Empoli, l’si prepara a tornare a giocare tra le mura amiche di San Siro per affrontare il. Questaè valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A e si preannuncia molto attesa dai tifosi.vederla La sfida trasi svolgerà domenica 3 novembre con inizio previsto alle ore 20:45. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta esclusiva su, una piattaforma di streaming sportivo. Sarà possibile assistere allatramite l’app di, che è compatibile con smart TV, oltre a essere disponibile in streaming su vari dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. In questo modo, i tifosi potranno godere dellain qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.