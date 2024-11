Spazionapoli.it - Fiorentina-Napoli ed Hellas-Napoli, svelate date e orari del 19^ e 20^ turno

(Di venerdì 1 novembre 2024) Sono state ufficializzatedelle prime due giornate di campionato del 2025: per ille sfide controedVerona. Mancano ancora diverse settimane alla fine del 2024, ma già si guarda al prossimo anno anche per quanto riguarda il calendario di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzatodelle prime due giornate del 2025, rispettivamente la 19^ e la 20^. Per ilsi tratta della sfida contro la, in programma sabato 4 gennaio alle ore 18, e quella contro l’Verona al Maradona che si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 20.