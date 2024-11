consigliera di maggioranza del Comune di Altopascio (la più giovane del civico consesso del Tau) che, oltre al lavoro e all’impegno politico, trova il tempo di allenare e giocare a basket. In una partita disputata a Livorno si è verificato questo scontro di gioco. Trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale labronico, si è rimessa in sesto, sia pure con qualche inevitabile strascico e con la più che giustificabile paura dei familiari e degli amici. Lanazione.it - Disavventura sportiva per la consigliera Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Un bello spavento. Quando due atleti entrano in rotta di collisione per prendere la palla e si scontrano con la testa, cadendo a terra pesantemente, c’è sempre preoccupazione. Ma per fortuna tutto è andato bene. Qualcheammaccatura e la giovane età che aiuta a smaltire tutto. E’ l’infortunio accaduto l’altra sera a Martina Mandroni,di maggioranza del Comune di Altopascio (la più giovane del civico consesso del Tau) che, oltre al lavoro e all’impegno politico, trova il tempo di allenare e giocare a basket. In una partita disputata a Livorno si è verificato questo scontro di gioco. Trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale labronico, si è rimessa in sesto, sia pure con qualche inevitabile strascico e con la più che giustificabile paura dei familiari e degli amici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per la; Macerata, vetro dell'auto spaccato e borsa rubata:per laDeborah Pantana; Inciampa sul Corso e si sloga la caviglia:per Elisabetta Barone; Finocchio è un nome «offensivo» e Facebook blocca il consigliere barese; Macerata,per la neo: Laura Orazi coinvolta in un frontale a Via Trento; Approfondisci 🔍

Minacce al gestore di un centro sportivo: arrestati un politico e un dirigente comunale nel Napoletano

(quotidiano.net)

Un dipendente e un consigliere comunale di Giugliano in Campania avrebbero incassato il denaro in cambio della cancellazione di alcune irregolarità. Il mese scorso era finito in manette l’avvocato che ...

Napoli, disavventura per l'ex azzurro Kim: furto in casa a Monaco

(msn.com)

Disavventura per Kim Min Jae ... l'episodio raccontato da Bild Sport sarebbe accaduto proprio nelle settimane in cui Kim portava le sue cose in Germania con la stagione cominciata solo da poche ...

Disavventura per Politano, rubata l’auto mentre cenava al ristorante: la ricostruzione

(vesuviolive.it)

Disavventura per Matteo Politano. L’attaccante del Calcio Napoli, a cena ieri sera in un ristorante di Posillipo, ha subito il furto dell’auto, una Smart, mentre si trovava all’interno della struttura ...

La nomina della consigliera PD Lucia Matteuzzi lunedì

(nove.firenze.it)

Sarà la nomina di Lucia Matteuzzi (PD) alla carica di consigliera comunale in surroga della consigliera Elisabetta Meucci, entrata in giunta con deleghe alle politiche del territorio, l’unica ...