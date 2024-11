Romadailynews.it - Cina: industria, operatori contrari a dazi protezionistici di UE su EV nazionali

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it: Pechino, 01 nov – (Xinhua) – La decisione dell’Unione Europea (UE) di imporre pesantisui veicoli elettrici (EV) di produzione cinese ha suscitato una forte opposizione all’interno dell’UE e da parte dei principalidel settore. Iaggiuntivi rappresentano “un passo indietro per il libero commercio globale e quindi per la prosperita’, la conservazione dei posti di lavoro e la crescita in Europa”, ha dichiarato Hildegard Mueller, presidente della German Association of the Automotive Industry. Agenzia Xinhua