Lapresse.it - Caso Sangiuliano, Boccia: “Ferita a ministro? Chiarirò quando sarà tutto finito”

Leggi tutto su Lapresse.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: Maria Rosaria, ospite ieri sera di PiazzaPulita su La7, è tornata sulla vicenda che ha portato alle dimissioni del. “Mi sento in una condizione disagiata. Quello che ho subito e sto subendo non è una cosa normale“, ha raccontato. “Ho subito perquisizioni, attacchi mediatici. Penso che ci sia la forza e la dignità di raccontare la verità. C’è un’indagine e rischio fino a sette anni di carcere per una cosa assurda. Altrimenti” la verità “l’avrei detta tutta, dall’inizio”. “Metto la faccia e rispondo a quello che alcune persone non hanno il coraggio di fare uscire e usano i giornalisti amici per farle uscire. Io sono laureata”, ha proseguitoin risposta ai giornali che avrebbe mentito sulla laurea.