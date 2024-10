Spranghe e coltelli sul bus: 23 daspo ai tifosi milanisti. E 2 ai viola dopo San Gallo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - daspo per i tifosi milanisti arrivati a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di armi, tra cui Spranghe e coltelli. Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso a carico di 23 rossoneri altrettanti provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi, aggravati dall’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. I tifosi erano tutti già noti alle forze dell’ordine e non erano nuovi a simili provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi. daspo di tre e quattro anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle autorità consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a San Gallo dalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico, in violazione della legislazione Svizzera sulle armi. Lanazione.it - Spranghe e coltelli sul bus: 23 daspo ai tifosi milanisti. E 2 ai viola dopo San Gallo Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 -per iarrivati a Firenze lo scorso 6 ottobre a bordo di due bus carichi di un “arsenale” di armi, tra cui. Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso a carico di 23 rossoneri altrettanti provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi, aggravati dall’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Ierano tutti già noti alle forze dell’ordine e non erano nuovi a simili provvedimenti. La durata dei divieti va da 5 anni a 10 anni, a seconda dei casi.di tre e quattro anni anche per i due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, arrestati, secondo quanto appreso dalle autorità consolari di Zurigo, lo scorso 24 ottobre a Sandalla polizia cantonale con l’accusa di possesso di materiale pirotecnico, inzione della legislazione Svizzera sulle armi.

