Rai, Meloni in rosso comunista fa il boom di ascolti da Vespa. Il confronto con Conte e Schlein è impietoso

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In versione “The woman in red”, famoso film di Gene Wilder, ieri sera Giorgia, in versione, a sfidare la retorica sul nero-destra o a tributare un ironico omaggio a Berlinguer, di cui tanto si parla in questi giorni, ha fatto un bel “botto” disu Rai1 nella fascia access prime time, dopo il Tg1. Brunocon “Cinque minuti“, con ospite Giorgia, ha fatto registrare il 22,5% con 4 milioni 488 mila spettatori, un dato superiore alla media della rete in quella fascia. Nello stesso segmento su Rai 3 “Blob” segna 1 milione 18 mila spettatori e il 5,4%, “Viaggio in Italia” si attesta al 4,9% con 960 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” al 5,9% con 1 milione 198 mila spettatori e “Un posto al sole” arriva al 6,8% con 1 milione 419 mila spettatori.