Macerata, il PD non aveva cancellato la commemorazione per Pamela Mastropietro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola un’immagine dove si sostiene che a Macerata il Pd abbia cancellato la commemorazione per Pamela Mastropietro «per non turbare la comunità nigeriana». Si tratta di una notizia fuorviante e priva di fondamento. Per chi ha fretta Il testo dell’immagine risale al 2019. Il Comune non aveva cancellato o impedito alcuna commemorazione per Pamela. Il Comune aveva organizzato una commemorazione istituzionale in Consiglio Comunale. Analisi Ecco il testo che viene riportato nell’immagine che circola online: «Macerata: PD cancella commemorazione Pamela per non turbare comunità nigeriana». Narrazione del 2019 e il sito razzista Lo stesso testo circola dal 2019 e sarebbe ripreso dal titolo di un articolo dell’epoca: L’articolo risulta pubblicato dal sito Cronacapiu. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola un’immagine dove si sostiene che ail Pd abbialaper«per non turbare la comunità nigeriana». Si tratta di una notizia fuorviante e priva di fondamento. Per chi ha fretta Il testo dell’immagine risale al 2019. Il Comune nono impedito alcunaper. Il Comuneorganizzato unaistituzionale in Consiglio Comunale. Analisi Ecco il testo che viene riportato nell’immagine che circola online: «: PD cancellaper non turbare comunità nigeriana». Narrazione del 2019 e il sito razzista Lo stesso testo circola dal 2019 e sarebbe ripreso dal titolo di un articolo dell’epoca: L’articolo risulta pubblicato dal sito Cronacapiu.

