La Fiorentina ha vinto, la Juventus oggi è fuori dalla Champions (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Fiorentina ha vinto, la Juventus oggi è fuori dalla Champions. La Fiorentina ha vinto 1-0 a Marassi contro il Genoa, gol di Gosens ed è salita al quarto posto in classifica. A questo punto, dopo dieci giornate, la Juventus di Giuntoli e Thiago Motta è fuori dalla Champions. È al quinto posto a 18 punti. La Fiorentina è a 19 e potrebbe essere raggiunta anche dalla Lazio se dovesse battere il Como. La pompatissima Juve di Giuntoli e Thiago Motta oggi non si qualificherebbe per l’Europa che conta. Purtroppo per loro la narrazione non porta punti. Media che da mesi dipingono Giuntoli come uno stratega del calcio e Thiago Motta come un incrocio tra Van Gaal e Guardiola. Al momento stenta la comunicazione tra i due geniacci del pallone e i calciatori che non riescono a comprendere la portata degli insegnamenti. Siamo certi che col tempo, la genialità verrà fuori e si affermerà. Ilnapolista.it - La Fiorentina ha vinto, la Juventus oggi è fuori dalla Champions Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laha, la. Laha1-0 a Marassi contro il Genoa, gol di Gosens ed è salita al quarto posto in classifica. A questo punto, dopo dieci giornate, ladi Giuntoli e Thiago Motta è. È al quinto posto a 18 punti. Laè a 19 e potrebbe essere raggiunta ancheLazio se dovesse battere il Como. La pompatissima Juve di Giuntoli e Thiago Mottanon si qualificherebbe per l’Europa che conta. Purtroppo per loro la narrazione non porta punti. Media che da mesi dipingono Giuntoli come uno stratega del calcio e Thiago Motta come un incrocio tra Van Gaal e Guardiola. Al momento stenta la comunicazione tra i due geniacci del pallone e i calciatori che non riescono a comprendere la portata degli insegnamenti. Siamo certi che col tempo, la genialità verràe si affermerà.

