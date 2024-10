Furto al bar Scaletto di Bologna, preso il ladro: portò via 12mila euro in contanti. Video (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Ha sfondato la porta a vetri dell'Antico Caffè Scaletto, di via Ugo Bassi, e una volta all'interno del bar ha rubato oltre dodicimila euro in contanti. Il ladro, un ragazzo di 21 anni, è stato intercettato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di settemila euro in contanti, denaro sequestrato e riconsegnato alla titolare del pubblico esercizio. Il tutto è accaduto nella mattinata del 9 ottobre, quando la responsabile del bar Scaletto ha chiamato il 113 perché ha trovato la porta d'ingresso in frantumi e il locale a soqquadro. Gli agenti della Squadra Mobile, arrivati sul posto, grazie ai Video ripresi dalle telecamere di Videosorveglianza installate nel locale hanno tentato di ricostruire quanto accaduto. Ilrestodelcarlino.it - Furto al bar Scaletto di Bologna, preso il ladro: portò via 12mila euro in contanti. Video Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Ha sfondato la porta a vetri dell'Antico Caffè, di via Ugo Bassi, e una volta all'interno del bar ha rubato oltre dodicimilain. Il, un ragazzo di 21 anni, è stato intercettato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di settemilain, denaro sequestrato e riconsegnato alla titolare del pubblico esercizio. Il tutto è accaduto nella mattinata del 9 ottobre, quando la responsabile del barha chiamato il 113 perché ha trovato la porta d'ingresso in frantumi e il locale a soqquadro. Gli agenti della Squadra Mobile, arrivati sul posto, grazie airipresi dalle telecamere disorveglianza installate nel locale hanno tentato di ricostruire quanto accaduto.

