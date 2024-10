Sbircialanotizia.it - Fitto verso Bruxelles ma non verrà sostituito: ipotesi deleghe a Palazzo Chigi

Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nessun rimpasto di governo in vista, confermano autorevoli fonti all'Adnkronos: "Per fare un Raffaele ne servirebbero tre, ma il ruolo è stato disegnato sul suo profilo" "Il mantra è: lasciare ogni cosa al suo posto. E, se proprio necessario, toccare il meno possibile". Per lo stesso concetto caro a Giorgia Meloni -"squadra che vince non