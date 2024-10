Turismo sostenibile, se rinunci all'aereo risparmi sul prezzo dell'hotel (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a una collaborazione tra FlixBus e alcuni ostelli europei (tra cui 10 in Italia) i viaggiatori sostenibili ottengono uno sconto sul pernottamento Vanityfair.it - Turismo sostenibile, se rinunci all'aereo risparmi sul prezzo dell'hotel Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a una collaborazione tra FlixBus e alcuni ostelli europei (tra cui 10 in Italia) i viaggiatori sostenibili ottengono uno sconto sul pernottamento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Turismo sostenibile, se rinunci all'aereo risparmi sul prezzo dell'hotel; Il buon turista non esiste; Viaggi sostenibili al mare: come ridurre l’impatto ambientale in vacanza; A Pila sport e turismo sostenibile in ogni stagione; Strategie e prassi per un futuro ecologico globale nel turismo sostenibile; "A Riva del Garda si naviga sostenibile": l'incontro a Palazzo Martini; Leggi >>>

Turismo sostenibile, se rinunci all'aereo risparmi sul prezzo dell'hotel

(vanityfair.it)

Grazie a una collaborazione con alcuni ostelli europei (tra cui 10 in Italia) i viaggiatori sostenibili ottengono uno sconto sul pernottamento ...

"Napoli rischia di morire di turismo tra food porn, turismo trash e sagre paesane"

(napolitoday.it)

Il forum sul turismo sostenibile, tenutosi presso l'aula San Tommaso in San Domenico Maggiore, ha riunito cittadini, esperti, e operatori del settore per riflettere sulle implicazioni dell’industria t ...

TURISMO/ La strategia che serve a rafforzare la competitività del sistema Italia

(ilsussidiario.net)

Il turismo è molto importante per l'Italia ed è necessario adeguarsi alle nuove sfide globali senza cercare rendite di posizione ...

Viaggi open air: fuori stagione e alla ricerca della sostenibilità

(viaggi.corriere.it)

Contatto con la natura, scoperta di territori inesplorati, sostenibilità e destagionalizzazione: i viaggi open air sono in forte espansione ...