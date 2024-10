Scuole sotto organico in provincia: “Turni allungati e orari flessibili per le ore pomeridiane” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scuole sotto organico nella provincia di Latina e ora i tagli che porebbero arrivare dal Governo rischiano di peggiorare ancora di più la situazione. A lanciare l’allarme è la Gilda Insegnanti di Latina. “Nel Ddl di bilancio 2025 sono previsti tagli agli organici del personale docente per 5.660 Latinatoday.it - Scuole sotto organico in provincia: “Turni allungati e orari flessibili per le ore pomeridiane” Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)nelladi Latina e ora i tagli che porebbero arrivare dal Governo rischiano di peggiorare ancora di più la situazione. A lanciare l’allarme è la Gilda Insegnanti di Latina. “Nel Ddl di bilancio 2025 sono previsti tagli agli organici del personale docente per 5.660

In Provincia il futuro delle scuole ascolane: in consiglio le richieste per la Regione

ASCOLI La rete scolastica sarà al centro del consiglio di domani a Palazzo San Filippo: l’amministrazione provinciale ha completato l’istruttoria riguardante le proposte ...

Integrazione a scuola, la barriera della lingua: nei Centri per adulti a Genova boom di minori stranieri, organico fermo

A Palazzo Ducale esperti e docenti a confronto al convegno organizzato da Rete Scuole Migranti: per chiedere alle istituzioni di investire di più. Gli ...

Istituto scolastico unico, prende forma il progetto del medio verbano tra Gavirate e Besozzo

La curva demografica decrescente e le normative sul ridimensionamento delle scuole spingono le amministrazioni locali verso la decisione di accorpare le scuole dei quattro comuni. Dall'unione potrebbe ...

Cub in piazza contro tagli organici e stipendi bassi a scuola

MILANO, 30 OTT - Tagli complessivi dell'organico di circa 8 mila dipendenti, precariato, basse retribuzioni falcidiate dall'inflazione e con un'ipotesi di rinnovo contrattuale del tutto insufficiente: ...