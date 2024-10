Pausa reale alla spa: Carlo e Camilla si concedono yoga e massaggi in India (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova Delhi, 30 ottobre 2024 – Re Carlo si è concesso una Pausa durante il viaggio di ritorno dal tour reale in Australia e Samoa. Con la moglie Camilla ha trascorso tre giorni nell'esclusivo resort Soukya, a Bangalore (India), famoso per i suoi programmi di yoga, benessere e per i trattamenti ayurvedici. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, sua maestà ha deciso di spezzare il lungo viaggio di ritorno di 35 ore dall'incontro dei capi di governo del Commonwealth nel Pacifico meridionale facendo tappa nel rinomato centro olistico: l'esclusivo resort da 3.600 euro a settimana vanta clienti come Emma Thompson e il defunto arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. E’ gestito dal dr. Issac Mathai, che è stato il consulente olistico di re Carlo per decenni. I reali sono "i meno esigenti tra i miei ospiti", ha confessato Mathai in passato. Quotidiano.net - Pausa reale alla spa: Carlo e Camilla si concedono yoga e massaggi in India Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova Delhi, 30 ottobre 2024 – Resi è concesso unadurante il viaggio di ritorno dal tourin Australia e Samoa. Con la moglieha trascorso tre giorni nell'esclusivo resort Soukya, a Bangalore (), famoso per i suoi programmi di, benessere e per i trattamenti ayurvedici. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, sua maestà ha deciso di spezzare il lungo viaggio di ritorno di 35 ore dall'incontro dei capi di governo del Commonwealth nel Pacifico meridionale facendo tappa nel rinomato centro olistico: l'esclusivo resort da 3.600 euro a settimana vanta clienti come Emma Thompson e il defunto arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. E’ gestito dal dr. Issac Mathai, che è stato il consulente olistico di reper decenni. I reali sono "i meno esigenti tra i miei ospiti", ha confessato Mathai in passato.

