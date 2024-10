Mondiale per Club 2025, Fifa annuncia Hisense come primo sponsor (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Fifa ha annunciato Hisense come primo sponsor del Mondiale per Club: la partnership è stata celebrata in un evento speciale alla Shanghai Tower a cui hanno partecipato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, il segretario generale della Fifa, Mattias Grafström, e il presidente del gruppo Hisense, Jia Shaoqian. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Hisense, un marchio leader del mercato globale, come partner ufficiale della Coppa del mondo per Club Fifa 2025. L’impegno di Hisense per l’innovazione e la tecnologia è in linea con la nostra visione per questo torneo, che riunirà le 32 migliori squadre di tutto il mondo per un’indimenticabile celebrazione del nostro gioco che rivoluzionerà il calcio per Club”, le parole di Infantino, che ha parlato poi di una partnership che “offrirà ai tifosi modi unici per interagire con il torneo, sia dentro che fuori dal campo”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lahatodelper: la partnership è stata celebrata in un evento speciale alla Shanghai Tower a cui hanno partecipato il presidente della, Gianni Infantino, il segretario generale della, Mattias Grafström, e il presidente del gruppo, Jia Shaoqian. “Siamo lieti di dare il benvenuto a, un marchio leader del mercato globale,partner ufficiale della Coppa del mondo per. L’impegno diper l’innovazione e la tecnologia è in linea con la nostra visione per questo torneo, che riunirà le 32 migliori squadre di tutto il mondo per un’indimenticabile celebrazione del nostro gioco che rivoluzionerà il calcio per”, le parole di Infantino, che ha parlato poi di una partnership che “offrirà ai tifosi modi unici per interagire con il torneo, sia dentro che fuori dal campo”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Mondiale per Club 2025, arriva il primo partner: la FIFA annuncia l'accordo con Hisense; La FIFA sigla un accordo con Hisense: è il primo sponsor del Mondiale per Club 2025; Mondiale per Club 2025: 31 squadre qualificate, ne manca una; Il primo Mondiale per Club di calcio si gioca nell'estate 2025 e lo giocheranno solo due squadre italiane, Inter e Juve; Club World Cup 2025™ | Squadre, date e informazioni ufficiali; Mondiale per Club 2025, la corsa per l’ultimo posto si riduce a tre squadre; Leggi >>>

Mondiale per Club 2025, arriva il primo partner: la FIFA annuncia l'accordo con Hisense

(fcinternews.it)

La FIFA è entusiasta di annunciare che Hisense, azienda cinese leader nel settore dell'elettronica di consumo, come primo partner ufficiale del nuovo Mondiale per Club di ...

Mondiale per Club 2025, la corsa per l’ultimo posto si riduce a tre squadre

(calcioefinanza.it)

La seconda semifinale di Copa Libertadores decreterà le due squadre che si giocheranno l’ultimo posto nel torneo FIFA a 32 squadre.

Mondiale per Club, la FIFA fa spazio ad una stella: l’indiscrezione!

(inter-news.it)

La FIFA non si lascia scappare l'occasione di accogliere una squadra di stelle al Mondiale per Club. Svelata una nuova avversaria per l'Inter ...

Mondiale per Club, ufficiale l’invito della Fifa per l’Inter Miami: c’è l’annuncio

(calcionews24.com)

Video Mondiale per Video Mondiale per

L’annuncio della Fifa sull’invito dell’Inter Miami per la prima edizione del Mondiale per Club che si terrà nell’estate del 2025 La Fifa, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato la partecipazio ...