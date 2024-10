Formiche.net - Maduro, la Corte Penale e i diritti umani in Venezuela. Il racconto di Sujú

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tamaraè una giovane penalistana specialista in. Nata a Caracas nel 1966, vive dal 2014 in Repubblica Ceca come rifugiata politica. È fondatrice di diverse ong, tra cui Fundación Nueva Conciencia Nacional e Damas de Blanco de, che raggruppa le mogli, mamme e figlie dei prigionieri politici nel Paese sudamericano. Ora è direttrice dell’osservatorio deidel Centro di Studi per l’America latina. Dall’esilio, è impegnata nel raccogliere i casi di tortura registrati Indal 2002 ed ha assistito alla formalizzazione della denuncia contro NicolasallaInternazionale a luglio del 2016. Secondo lei, i primi crimini contro l’tà sono cominciati inquando il presidente Hugo Chavez è arrivato al potere. “Il primo perseguitato è un giornalista, nel 2000, il proprietario del giornale La Razon.