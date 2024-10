Low: “Love is Dangerous”, il nuovo singolo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Love is Dangerous”, il nuovo singolo di Low disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 16 ottobre. “Love is Dangerous” è un brano che parla di quanto sia pericoloso l’amore se si ama qualcuno che non ricambia affatto il sentimento provato. All’interno del pezzo, tramite il genere Deephouse, vengono utilizzati dei suoni profondi e una stesura di piano per evidenziare la tristezza e con i sintetizzatori il basso e la batteria nel drop per esaltare la rabbia e l’energia che l’autore vuole trasmettere. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Love is Dangerous sembra catturare l’esperienza emotiva intensa e complessa che ho vissuto. L’intro triste serve a trasmettere quel senso di malinconia e disillusione, mentre il drop energico e carico di rabbia riflette la frustrazione e l’intensità delle emozioni che ho vissuto. Laprimapagina.it - Low: “Love is Dangerous”, il nuovo singolo Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “is”, ildi Low disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 16 ottobre. “is” è un brano che parla di quanto sia pericoloso l’amore se si ama qualcuno che non ricambia affatto il sentimento provato. All’interno del pezzo, tramite il genere Deephouse, vengono utilizzati dei suoni profondi e una stesura di piano per evidenziare la tristezza e con i sintetizzatori il basso e la batteria nel drop per esaltare la rabbia e l’energia che l’autore vuole trasmettere. Spiega l’artista a proposito delbrano: “issembra catturare l’esperienza emotiva intensa e complessa che ho vissuto. L’intro triste serve a trasmettere quel senso di malinconia e disillusione, mentre il drop energico e carico di rabbia riflette la frustrazione e l’intensità delle emozioni che ho vissuto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Low: “Love is Dangerous”, il nuovo singolo |; SHÀ: “LA NOTTE", il nuovo singolo - Musica; Stilly | Sabato il singolo d’esordio; STILLY: “SABATO”, il singolo d'esordio - Musica; Santamarya | Siddartha il nuovo singolo; SANTAMARYA: “SIDDARTHA”, il nuovo singolo - Musica; Leggi >>>

Love is dangerous

(moviefone.com)

Short film directed for a project on the theme Love by three students of GOBELINS Master of Arts in Character animation and animated film They worked for 5 months from January to May This exercise ...

Dangerous Love stock illustrations

(istockphoto.com)

Repeat elements background for textile, design, fabric, cover etc. dangerous love stock illustrations Heart in the form of an ignition bomb vector seamless pattern.... Dangerous heart. Creative ...

Low body temperature is dangerous for health: Doctors' advice

(msn.com)

However, low body temperature is equally concerning ... serious chilling can cause skin reddening. The most dangerous aspect is that a person does not always realize their condition, as the ...

Fire From The Gods

(letras.mus.br)

Can we not do all this tonight 'Nuff on mind not trying to fight Let's take our time Rage is blind We tend to take this all too far Turn deeper wounds to deeper scars Words have power over life The ...