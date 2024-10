Gotham Awards: Anora di Sean Baker in testa con 4 candidature (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco tutte le nomination dei premi che riguardano le opere del cinema indipendente. La commedia drammatica Anora, che racconta la storia su una sex worker che si ritrova coinvolta nelle dinamiche della famiglia di un oligarca russo, ha dominato le nomination dei Gotham Awards con ben quattro candidature, inclusa quella al miglior film. Con tre candidature, segue da vicino il film Nickel Boys, che racconta la storia di due adolescenti afroamericani inviati in una scuola di rieducazione dagli abusi, e I Saw the TV Glow, un horror psicologico su liceali che iniziano a perdere il contatto con la realtà . La sfida Nickel Boys concorrerà contro Anora per vincere il premio al miglior film. Movieplayer.it - Gotham Awards: Anora di Sean Baker in testa con 4 candidature Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco tutte le nomination dei premi che riguardano le opere del cinema indipendente. La commedia drammatica, che racconta la storia su una sex worker che si ritrova coinvolta nelle dinamiche della famiglia di un oligarca russo, ha dominato le nomination deicon ben quattro, inclusa quella al miglior film. Con tre, segue da vicino il film Nickel Boys, che racconta la storia di due adolescenti afroamericani inviati in una scuola di rieducazione dagli abusi, e I Saw the TV Glow, un horror psicologico su liceali che iniziano a perdere il contatto con la realtà . La sfida Nickel Boys concorrerà controper vincere il premio al miglior film.

Anora e Nickel Boys si sfidano ai Gotham Awards: le candidature più attese per il miglior film

I Gotham Awards 2024 si avvicinano, con "Anora" in testa alle nomination e "Nickel Boys" a seguire, entrambi affrontando temi sociali rilevanti e sfide umane profonde.

Gotham Awards 2024: Anora guida le nomination, tra i candidati anche Vermiglio e Challengers

La stagione dei premi inizia a entrare nel vivo. Tra i candidati ai Gotham Awards c'è anche l'Italia con Delpero e Guadagnino ...

Anora e Nickel Boys guidano le nominations dei Gotham Awards. Per l’Italia c’è Guadagnino e Vermiglio

I Gotham Awards tornano a scaldare la Stagione dei premi: annunciate le nominations per questa edizione, che mira ad essere un trampolino di lancio verso gli Oscar. Basti pensare che su 19 edizioni, e ...

Sean Baker, regista di Anora: "Non esistono più i film maturi per adulti", in sala ci sono solo "horror o film di supereroi"

In un'intervista con l'Associated Press, il regista Sean Baker, fresco vincitore della Palma d'Oro per Anora, ha condiviso un suo rammarico nei confronti dell'attuale industria cinematografica ...