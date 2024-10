Ilgiorno.it - Gianni Canova, la libertà di pensare: “I giovani sdraiati? Una bugia. E con loro torno a fare cinema”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – Una studentessa gli ha strappato il sorriso con un “meme“, un volto vip in lacrime e la scritta: “Tutti noi il 30 ottobre”. “Sono stato sommerso di messaggi. Sarei ipocrita a dire che non mi fa piacere: mi ha commosso. È stato capito il mio modo diuniversità, il voler rimettere gli studenti al centro”. È l’ultimo giorno da rettore per, che lascerà il timone della Iulm a Valentina Garavaglia. Da domani cosa farà? “Sono felice di essere un uomo libero. Continuo a insegnare: avrò perso qualche riunione con i rettori in questi sei anni, una lezione mai. Per me è sacra. Tenevo tre corsi insieme perché è la cosa che mi dà più vita, pensiero, sapere, contatto con le nuove generazioni”. E poi c’è sempre il suo lato “niaco“, la critica. “Ma adesso vorrei soprattutto scrivere libri.