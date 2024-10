Romadailynews.it - C’era una Volta Roma.. “Il sogno di Innocenzo III”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fu PapaIII, che sognò San Francesco d’Assisi mentre sosteneva una pericolante basilica, era quellana di San Giovanni in Laterano. Un evento immortalato da Giotto nel celebre affresco intitolato “IldiIII”, (Assisi). Nel quartiere Esquilino, a metà strada dalle Basiliche di San Giovanni e Santa Croce in Gerusalemme, fu inaugurato nel 1927 il monumento a San Francesco D’Assisi, realizzato dallo scultore Giuseppe Tonnini. In occasione del settimo centenario della morte del Santo, venne realizzato lo splendido monumento in bronzo alto 4 metri, che ritrae San Francesco in atto di preghiera con le braccia levate in alto ed i palmi delle mani rivolti in direzione della Basilica Lateranense. Alle sue spalle sono poste altre cinque statue che rappresentano i compagni di San Francesco che, in una visione più ampia, rappresentano tutti i suoi seguaci.