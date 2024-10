Altro che boom, nel 2023 Cassa integrazione e disoccupazione in aumento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Altro che record dell’occupazione, come vanno dicendo la premier Giorgia Meloni e la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Nel 2023 i lavoratori che hanno beneficiato della Cassa integrazione ordinaria sono cresciuti passando dalle 525.018 unità del 2022 a 583.129. Crescono anche gli assegni di disoccupazione. È quanto emerge dal Rendiconto sociale del Civ dell’Inps, secondo il quale coloro che hanno beneficiato dei trattamenti di disoccupazione sono passati da 3.145.632 unità a 3.246.384. Un dato significativo, secondo il Rendiconto, è quello relativo al numero di lavoratori stranieri tracciati che ammonta al 10,7%, percentuale che supera il 25% fra le nuove assunzioni. Lanotiziagiornale.it - Altro che boom, nel 2023 Cassa integrazione e disoccupazione in aumento Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)che record dell’occupazione, come vanno dicendo la premier Giorgia Meloni e la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Neli lavoratori che hanno beneficiato dellaordinaria sono cresciuti passando dalle 525.018 unità del 2022 a 583.129. Crescono anche gli assegni di. È quanto emerge dal Rendiconto sociale del Civ dell’Inps, secondo il quale coloro che hanno beneficiato dei trattamenti disono passati da 3.145.632 unità a 3.246.384. Un dato significativo, secondo il Rendiconto, è quello relativo al numero di lavoratori stranieri tracciati che ammonta al 10,7%, percentuale che supera il 25% fra le nuove assunzioni.

