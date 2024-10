Sporcizia e lavoratori in nero: chiusi 5 ristoranti a Prato (Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre – Sospese 5 attività commerciali, oltre 2 tonnellate di alimenti sequestrati e 50 lavoratori in nero scoperti: è il bilancio dell'operazione "Fast food" che prevede controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Azienda Usl Toscana Centro per contrastare le condotte illecite per la tutela della salute pubblica a Prato. I finanzieri hanno portato a termine nuove ispezioni presso alcuni ristoranti, che hanno permesso di individuare 5 esercizi operanti tra Prato e provincia caratterizzati "da evidenti violazioni alla tracciabilità dei prodotti e connotati da una rilevante situazione di rischio batteriologico per le modalità di conservazione e preparazione dei prodotti alimentari impiegati". Lanazione.it - Sporcizia e lavoratori in nero: chiusi 5 ristoranti a Prato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre – Sospese 5 attività commerciali, oltre 2 tonnellate di alimenti sequestrati e 50inscoperti: è il bilancio dell'operazione "Fast food" che prevede controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Azienda Usl Toscana Centro per contrastare le condotte illecite per la tutela della salute pubblica a. I finanzieri hanno portato a termine nuove ispezioni presso alcuni, che hanno permesso di individuare 5 esercizi operanti trae provincia caratterizzati "da evidenti violazioni alla tracciabilità dei prodotti e connotati da una rilevante situazione di rischio batteriologico per le modalità di conservazione e preparazione dei prodotti alimentari impiegati".

