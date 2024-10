Lanazione.it - Spaccata notturna al “Tambellini“. Ladri in fuga con la cassaforte piena

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lucca, 29 ottobre 2024 – Un colpo lampo innotte, studiato nei dettagli e messo a segno a tempo di record da treincappucciati: un assalto che ha fruttato loro ben 29mila euro in contanti. E’ quanto accaduto ieri notte al supermercato ““ di Sant’Alessio. Adesso sulle loro tracce ci sono i carabinieri che stanno anche vagliando le immagini di alcune telecamere. Il blitz deiè scattato intorno alle 3 di notte al supermercato. La banda ha utilizzato come ariete una golf bianca, scagliandola in retromarcia contro la porta a vetri del supermercato che è andata in frantumi. A quel punto hanno arpionato con alcuni cavi la pesantemetallica e l’hanno letteralmente strappata via, caricandola poi sull’auto.