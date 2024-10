Lanazione.it - Sociale: consegnata a 512 famiglie pisane la ‘Carta Spesa 2024’

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 – Sono 512 ledel territorio risultate beneficiarie della "Carta2024", l’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il secondo anno consecutivo, ha voluto ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone. Il contributo comunale, una tantum, è emesso per l’acquisto di beni alimentari e di carburante ed è destinato alleresidenti a Pisa con un nucleo composto da 1 o 2 persone e Isee inferiore a 15mila euro. Ai nuclei familiari beneficiari formati da una sola persona è stato assegnato un contributo di 200 euro, mentre ai nuclei familiari formati da due persone è stato assegnato un contributo di 400 euro. Sulla misura l’amministrazione comunale aveva messo a disposizione 140mila euro.