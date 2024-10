Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti ammassati. Imponente pulizia in strade e cortili

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono mobilitati volontari, operatori di Sabar e Iren per poter recuperare i tantidavanti ad abitazioni, aziende e perfino ai bordi delle, prodotti dagli effetti degli allagamenti, che costringono a gettare via oggetti vari, anche ingombranti, oltre ad arredi ed elettrodomestici che non si è riusciti a portare in luoghi al sicuro dall’acqua quando si sono verificate le inondazioni di vaste zone della Bassa. E proseguono le operazioni didelle abitazioni allagate e gradualmente si stanno creando le condizioni per il ritorno delle famiglie evacuate all’interno delle abitazioni, a seguito della revoca delle ordinanze sindacali di evacuazione. I nuclei familiari accolti al centro di assistenza alla palestra di via Galilei a Cadelbosco Sopra sono stati ricollocati in strutture ricettive adeguate alle loro esigenze.