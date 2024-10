Calciomercato.it - Leao via, lo scambio che diventa un affare per il Milan

(Di martedì 29 ottobre 2024)via dal, offrono anche il sostituto: loche può far decollare la cessione del portoghese Non ha ancora pienamente convinto. Rafaelvive il suo periodo complicato in quel dio, con Fonseca che non gli risparmia qualche panchina e sostituzione.via, locheunper il(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico portoghese ha deciso di non usare la carota con il suo connazionale che paga le prestazioni negative con le esclusioni dal campo. Anche per questo si è tornati a parlare di un possibile addio a fine stagione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante. Una cessione che garantirebbe un’entrata alta nelle casse rossonere, ma che dovrebbe poi essere compensata con un acquisto altrettanto importante.