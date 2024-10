La vittoria di Bucci e l’importanza del peso demografico alle regionali (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un elemento che potrebbe sfuggire nella vittoria di Marco Bucci su Andrea Orlando alle elezioni regionali liguri di ieri, ed è un elemento che mostra come nella scelta di una candidatura, soprattutto in un contesto come quello di una regione, sia bene tenere in considerazione al fianco di elementi politici anche elementi di natura demografica. In questo caso, scegliere un candidato che ha il proprio principale bacino di voti nella città più popolosa, Genova di cui Bucci è sindaco, ha giocato un ruolo determinante per la vittoria del centrodestra, tanto più perché arrivata con un margine ridotto – l’1,4 per cento circa – e nonostante nel capoluogo ligure il più votato sia stato Orlando. Partiamo dai dati. Marco Bucci è stato eletto presidente con il 48,8 per cento dei voti, sconfiggendo Orlando che ha ottenuto il 47,4. Tpi.it - La vittoria di Bucci e l’importanza del peso demografico alle regionali Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un elemento che potrebbe sfuggire nelladi Marcosu Andrea Orlandoelezioniliguri di ieri, ed è un elemento che mostra come nella scelta di una candidatura, soprattutto in un contesto come quello di una regione, sia bene tenere in considerazione al fianco di elementi politici anche elementi di natura demografica. In questo caso, scegliere un candidato che ha il proprio principale bacino di voti nella città più popolosa, Genova di cuiè sindaco, ha giocato un ruolo determinante per ladel centrodestra, tanto più perché arrivata con un margine ridotto – l’1,4 per cento circa – e nonostante nel capoluogo ligure il più votato sia stato Orlando. Partiamo dai dati. Marcoè stato eletto presidente con il 48,8 per cento dei voti, sconfiggendo Orlando che ha ottenuto il 47,4.

La vittoria di Bucci e l’importanza del peso demografico alle regionali

C’è un elemento che potrebbe sfuggire nella vittoria di Marco Bucci su Andrea Orlando alle elezioni regionali liguri di ieri, ed è un elemento che mostra come nella scelta di una candidatura, soprattu ...

