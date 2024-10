Gestore unico dei rifiuti. Marche Multiservizi al Tar: "Ecco perché ci opponiamo. Sette anni di sole attese" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Una vicenda che si protrae ormai dal 2017 e che vede l’ente d’Ambito impegnato in un affannoso quanto tormentato e pervicace tentativo di internalizzare la gestione dei rifiuti nell’ambito anconetano". Così Marche Multiservizi al Tar Marche nell’impugnare l’ultima delibera Ata di affidamento della gestione unica provinciale dei rifiuti ad AnconAmbiente. Si tratta di un primo ricorso cui potrebbe seguirne a stretto giro di posta, un altro. Una vicenda che si trascina ormai da oltre 7 anni come ripercorrono i legali di Marche Multiservizi che passa in rassegna gli aspetti a suo parere non rispondenti alle norme particolarmente stringenti in tema di affidamento del servizio rifiuti. Ilrestodelcarlino.it - Gestore unico dei rifiuti. Marche Multiservizi al Tar: "Ecco perché ci opponiamo. Sette anni di sole attese" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Una vicenda che si protrae ormai dal 2017 e che vede l’ente d’Ambito impegnato in un affannoso quanto tormentato e pervicace tentativo di internalizzare la gestione deinell’ambito anconetano". Cosìal Tarnell’impugnare l’ultima delibera Ata di affidamento della gestione unica provinciale deiad AnconAmbiente. Si tratta di un primo ricorso cui potrebbe seguirne a stretto giro di posta, un altro. Una vicenda che si trascina ormai da oltre 7come ripercorrono i legali diche passa in rassegna gli aspetti a suo parere non rispondenti alle norme particolarmente stringenti in tema di affidamento del servizio

Affidamento ad AnconAmbiente della gestione unica provinciale dei rifiuti, spunta un ricorso contro la decisione votata a maggioranza il 27 settembre dall’assemblea Ata. A presentare ricorso al Tar Marche è stata Marche Multiservizi che, secondo il ...

Contestata la scelta di affidare il servizio alla multiutiliity che opera nel capoluogo dorico e in provincia. Il presidente Carnevali. "Da lunedì lo analizzeremo nel dettaglio e ci opporremo convinti ...

ANCONA Dopo quasi 10 anni, habemus piano. Quello per la gestione dei rifiuti nelle Marche. La Regione ha deliberato martedì il documento che ora dovrà attraversare la tagliola ...

Rifiuti zero e gestore unico, sono le sfide per i 50 anni di Anconambiente. Centosettantamila utenti in cinque comuni e trecento dipendenti ...

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Cinquant'anni di storia alle spalle e una sfida per il futuro come gestore unico per la gestione dell'igiene ambientale che l'azienda è "pronta ad accogliere". All'auditorio ...