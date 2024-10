Ilgiorno.it - Disabili inseriti nei luoghi di lavoro. Il progetto raccoglie altre adesioni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Aumentano le attività commerciali a Lodi che si uniscono al“Lod-Abili“, che punta a far fare esperienza di attività occupazionale a persone contà, così che possano sperimentare vera autonomia, uscendo dai centri di assistenza ed essere responsabilizzati. L’iniziativa è promossa grazie alla collaborazione delle cooperativa sociali “Eureka“ ed “Il Mosaico servizi“ insieme al Comune di Lodi. Il punto di vendita Kasanova, in corso Roma, ha aderito "con grande piacere, persone come me che hanno un figlio con la sindrome di Down si interrogano sempre sul futuro dopo la scuola, questoaiuta molto in questo" ha spiegato Giannina Fontana, fondatrice di Kasanova. Per la vicesindaca Laura Tagliaferri "la vera sfida per latà è fuori dalla scuola.