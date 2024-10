Rai acquisisce diritti in chiaro del Tour de France 2026-2030 e delle Classiche del Nord (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Rai ha acquisito, attraverso l'UER (Unione Europea di Radiodiffusione), i diritti di trasmissione in chiaro in esclusiva per l'Italia delle prossime cinque edizioni del Tour de France maschile dal 2026 al 2030. L'accordo include anche le gare maschili e femminili delle Classiche del Nord legate alla Grande Boucle, come la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, tutte organizzate da Amaury Sport Organisation.Questo nuovo contratto prolunga di ulteriori cinque anni l'intesa già in vigore fino al 2025, permettendo alla Rai di rafforzare la sua posizione di Broadcast Eurovision Partner per la diffusione in chiaro ed esclusiva dei principali eventi ciclistici internazionali. Digital-news.it - Rai acquisisce diritti in chiaro del Tour de France 2026-2030 e delle Classiche del Nord Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Rai ha acquisito, attraverso l'UER (Unione Europea di Radiodiffusione), idi trasmissione inin esclusiva per l'Italiaprossime cinque edizioni deldemaschile dalal. L'accordo include anche le gare maschili e femminilidellegate alla Grande Boucle, come la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, tutte organizzate da Amaury Sport Organisation.Questo nuovo contratto prolunga di ulteriori cinque anni l'intesa già in vigore fino al 2025, permettendo alla Rai di rafforzare la sua posizione di Broadcast Eurovision Partner per la diffusione ined esclusiva dei principali eventi ciclistici internazionali.

Rai acquisisce diritti in chiaro del Tour de France 2026-2030 e delle Classiche del Nord

