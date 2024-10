Prezzi, la corsa rallenta. Ma fare la spesa a Bergamo resta un salasso (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ANALISI. Un anno dopo, i numeri ufficiali si sono fatti più leggeri. Ma il tema di fondo rimane immutato: fare la spesa è sempre più dispendioso. Ecodibergamo.it - Prezzi, la corsa rallenta. Ma fare la spesa a Bergamo resta un salasso Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ANALISI. Un anno dopo, i numeri ufficiali si sono fatti più leggeri. Ma il tema di fondo rimane immutato:laè sempre più dispendioso.

Prezzi, la corsa rallenta. Ma fare la spesa a Bergamo resta un salasso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze, 23 ottobre 2024 – Le famiglie toscane spendono mediamente oltre 500 euro al mese per fare la spesa, pari a 6mila euro l'anno. La cifra emerge dall'analisi di Coldiretti Toscana su dati Istat secondo la quale la Toscana scende dal settimo ... (Lanazione.it)

E’ prorogata la card per fare la spesa voluta dal governo. La conferma arriva con il testo della Manovra in cui trova spazio la misura già annunciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La proroga della card spesa ‘Dedicata a te’ anche ... (Lapresse.it)

Corsa per dimagrire: strategie, scelta di scarpe e abbigliamento e accorgimenti per massimizzare performance e benessere in ogni passo. (amando.it)

MILANO – Alla vigilia dell’atteso taglio dei tassi da parte della Bce, i dati sull’andamento dei prezzi confermano – in Italia – il sentiero in discesa preso ormai qualche mese fa. (repubblica.it)

Il calo del tasso d’inflazione si deve ancora all’evoluzione dei prezzi dei beni energetici (-8,7% da -6,1% di agosto), ma risente anche del rallentamento su base tendenziale dei prezzi di ... (informazione.it)