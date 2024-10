Quotidiano.net - "Posizionarsi sul tratto medio della curva"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CON IL FORTE rialzo dei rendimenti iniziato da metà 2022 con gli aumenti dei tassi decisi dalla Bce, gli italiani hanno investito ancora di più sui titoli di Stato. Ottenendo fino a qualche mese fa, prima che iniziasse la riduzione dei tassi sempre da parteBce, rendimenti anche superiori al 4% annuo lordo a cui applicare un’aliquota fiscale agevolata del 12,5%. Oggi i rendimenti non sono più quelli di un anno fa ma il Btp (e non solo) rimane una valida alternativa per investire la propria liquidità e battere l’inflazione. Soprattutto in uno scenario di tassi in discesa, che nel 2025 vedrà le nuove emissioni pagare cedole sempre più basse. "Non bisogna però farsi tentare troppo dal rendimento – avverte Rocco Bove (nella foto in alto a destra), head of fixed income di Kairos Parnters Sgr –. E mi spiego meglio.