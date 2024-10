Ilfattoquotidiano.it - Onu, mai così tanta Co2 nell’atmosfera. Aumento del 151% rispetto ai livelli pre-industriali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La concentrazione di Co2è arrivata, nel 2023, al livello record di 420 parti per milione (ppm), ildeipre-. Lo rende noto l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Dunque, si passa di record in record, a conferma dell’inadeguatezza delle politiche ambientali sinora implementate. Del resto, secondo tutte le rilevazioni, i consumi di petrolio, gas e persino carbone, non scendono ma crescono e sono destinati a farlo ancora nei prossimi anni. L’inconsistenza delle dichiarazioni finali delle varie conferenza internazionali sul clima, con impegni estremamente blandi, fanno il resto.