Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 5-7, 4-4 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40rischia la seconda pizzicando la riga con la traiettoria verso il corpo dell’avversario, il quale spedisce in rete la risposta di rovescio. Seconda 30-40 Brutto errore dell’italiano che arriva in anticipo sulla palla ma è scarico al momento dell’impatto. 30-30 Prima al centro vincente per. 15-30 Termina lungo il back dell’italiano che arriva in ritardo sul rovescio incrociato di. 15-15 Doppio fallo, il terzo del match per. 15-0 Servizio ad uscire e dritto incrociato in contropiede. 4-4 Gioco: ace, il terzo del game. 40-0 Servizio ad uscire vincente per il kazako che forza anche con la seconda. 30-0 Ace, il dodicesimo del match. 15-0 Ace, l’undicesimo della partita per. 4-3 Gioco: si ferma a metà rete il rovescio incrociato del tennista classe 1997.