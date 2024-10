LiguriaSalvini | i liguri hanno scelto bene contro tutto e tutti

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – “Se fosse confermato”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a 4 di Sera su Rete 4, commentando i risultati quasi definitivi delle elezioni regionali ina che vedono in vantaggio Marco Bucci su Andrea Orlando. “Lo speravo, ma era difficile, fra arresti, titoli strampalati sulla mafia, una campagna giudiziaria mediatica politica devastante, però il lavoro paga e questo non solo in politica, nella vita, a scuola sul lavoro, ovunque”, ha aggiunto. L'articoloa,Salvini:iproviene da Ildenaro.it.