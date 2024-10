Elezioni Liguria al via lo spoglio | primo exit poll Bucci 47-51% e Orlando 455-495%

Elezioni Liguria, al via lo spoglio: primo exit poll, Bucci 47-51% e Orlando 45,5-49,5% (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Urne chiuse alle Elezioni regionali in Liguria. E' partito lo spoglio delle schede in attesa dei dati definitivi dell'affluenza. Affluenza che ieri sera era al 34,68% in calo rispetto alle precedenti consultazioni del 2020 (39,80%). Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle Elezioni regionali in Liguria è avanti il L'articolo Elezioni Liguria, al via lo spoglio: primo exit poll, Bucci 47-51% e Orlando 45,5-49,5% proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Urne chiuse alleregionali in. E' partito lodelle schede in attesa dei dati definitivi dell'affluenza. Affluenza che ieri sera era al 34,68% in calo rispetto alle precedenti consultazioni del 2020 (39,80%). Secondo ildel Consorzio Opinio Italia per Rai, alleregionali inè avanti il L'articolo, al via lo47-51% e45,5-49,5% proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

