Criminalità ad Ardea Leoni | Bocciata mozione per l’istituzione di una Commissione speciale

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – “Sono passati pochi mesi da quando ho presentato ai miei colleghi di maggioranza ed opposizione unaperdi unaper il contrasto allaorganizzata. Al di là del diniego da parte dei miei colleghi di maggioranza il quale ormai sono abituata, anche qualcuno dell’opposizione con arringa interminabile, girava in tondo nel discorso per valutare la cosa, se pur giusta, ma con un contenuto diverso”. Lo dichiara in una nota stampa, La consigliera coordinatrice Azzurro DonnaForza Italia Eleonora. “Parole che sono servite per trovare un motivo di diniego su una– prosegue– di cui oggi ancora cerco di capire il perché, soprattutto leggendo sui giornali locali spot pubblicitarì in cui si chiede alle istituzioni maggior sicurezza nel territorio.