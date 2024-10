Lanazione.it - Stasera musica e canti popolari

(Di domenica 27 ottobre 2024) Spettacolo diche parte dalle origini dei, alla Sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi. Oggi alle 19 per la rassegna Discipline(s) Music Club è in programma il concerto "NuovaAntica" di Femina Ridens. Con Francesca Messina, voce, chitarra e buttafuoco e Massimiliano Lo Sardo, santur persiano, ghironda, symphonia, elettronica. Apertura affidata a Marino Makes Market Duo. Si tratta di un excursus che parte dalle melodie di alcune canzoni ritrovate in antichi manoscritti medievali per arrivare aidi lavoro del secolo scorso, frutto di ricerche e di registrazioni sul campo. Fabrizio Calabrese