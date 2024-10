Calciomercato.it - Spaccatura al Milan, c’entra anche Tonali: “Deriva antisocietaria”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laalinizia a essere sempre più evidente: la cessione die altre scelte si ripercuotono direttamente sulla società L’inizio di stagione delè fatto di alti e bassi, momenti in cui i rossoneri sembrano capaci di puntare addirittura allo scudetto già nel 2025, altri in cui fanno davvero fatica a portare a casa i risultati e a trovare continuità. La prima vittoria in questa stagione in Champions League, ma ancor prima il derby vinto contro l’Inter, sembravano poter essere la svolta definitiva, ma ancora il progetto Paulo Fonseca non convince del tutto. L’addio diha inciso in negativo sul(LaPresse) – calciomercato.itA essere onesti, diverse prove negative non dipendono solo dall’operato e dalle scelte del tecnico, piuttostodalle prestazioni altalenanti di diversi singoli che non sono in grado di garantire un rendimento costante.