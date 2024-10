Scoppia un incendio in una casa a Terrazzo: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte (Di domenica 27 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Verona hanno comunicato di essere stati impegnati nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre in un intervento d'emergenza per domare un incendio. Il rogo, a quanto si apprende, si è sviluppato in una casa di corte situata in via Trami nel Comune di Terrazzo.Fiamme Veronasera.it - Scoppia un incendio in una casa a Terrazzo: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ideldi Verona hanno comunicato di essere stati impegnati nellatra sabato 26 e domenica 27 ottobre in un intervento d'emergenza per domare un. Il rogo, a quanto si apprende, si è sviluppato in unadi corte situata in via Trami nel Comune di.Fiamme

