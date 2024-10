Quasi 70 anni a tagliare i capelli di mezza città: è morto Franco Alfonso, il barbiere del presidente Mattarella (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha iniziato il mestiere da giovanissimo trasferendosi a Palermo e facendo carriera nella città in cui un giorno, nella sua sala da barba, avrebbe tagliato i capelli persino al presidente della Repubblica. Si è spento nella notte Franco Alfonso, 85 anni, storico barbiere nato a Castronovo di Palermotoday.it - Quasi 70 anni a tagliare i capelli di mezza città: è morto Franco Alfonso, il barbiere del presidente Mattarella Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ha iniziato il mestiere da giovanissimo trasferendosi a Palermo e facendo carriera nellain cui un giorno, nella sua sala da barba, avrebbe tagliato ipersino aldella Repubblica. Si è spento nella notte, 85, storiconato a Castronovo di

