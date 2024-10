Uominiedonnenews.it - Nina Zilli, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Marito Famoso!

(Di domenica 27 ottobre 2024)vanta una carriera artistica di tutto rispetto. Ma con chi è sposata la cantante?tutto quello che non sai sulla sua! Daniele Lazzarin: il compagno die frontman dei Two Fingerz Daniele Lazzarin, conosciuto come Danti, è il compagno della cantante e personaggio televisivo, nota anche per il suo ruolo di ex giudice a X Factor e attuale concorrente di Ballando con le Stelle. La loro storia d’amore è iniziata nel 2019, quando si sono incontrati in uno studio di registrazione. Quell’incontro casuale si è presto trasformato in una relazione solida e profonda. Dal loro amore è nata la piccola Anna Blue, venuta al mondo il 2 giugno 2023.