M5S Grillo attacca | È evaporato Conte si faccia suo partito

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il sabato del Movimento 5 Stelle viene scosso, di primo mattino, dalle parole del fondatore, Beppe, che torna a sparare a zero contro il presidente Giuseppe, definendolo ‘mago di Oz dei 22 mandati’ e dicendo, in sostanza, che il Movimento “è, non c’è più”.senza giri di parole invitaa fondare un suoe rivendica per se stesso il diritto di chiudere l’esperienza del M5S. Ma, che in chiaro replica, senza citare il comico, parlando della Costituente e sottolineando “siamo più vivi che mai”, decide di volare alto e non rispondere direttamente, snobbando l’ennesima discussione e preferendo assumere la difesa della comunità.