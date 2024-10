Gaeta.it - L’influenza australiana insorge: sintomi, differenze con il Covid e previsioni per la stagione influenzale

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo dell’autunno, si fa sempre più sentire l’allerta per le malattie influenzali. Tra queste, un focus particolare è rivolto al, una variante che ha già mostrato segni di diffusione anticipata. Gli esperti mettono in guardia, evidenziando la necessità di saper riconoscere ie comprendere come questa forma virale si differenzi dal-19. Approfondiamo insieme questo tema cruciale per la salute pubblica. IdelIl virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Statale di Milano, ha fornito informazioni utili sul, causata dal virus H3N2.