La vaccinazione in corso. Dati positivi per l’influenza. Ma il Covid fa meno paura (Di domenica 27 ottobre 2024) I "nonni" ospiti delle Residenze sanitarie assistite dell’Empolese Valdelsa hanno avuto la priorità. Sono stati loro i primi protagonisti della campagna vaccinale lanciata dalla Regione Toscana all’inizio del mese contro i malanni di stagione. In pochi giorni l’Asl Toscana centro ha somministrato oltre 2.500 dosi antinfluenzali, di cui 300 nell’Empolese. Numeri destinati a crescere in modo esponenziale con la progressiva copertura di tutte le strutture – tuttora in corso – e ai quali aggiungere i vaccinati della seconda fase della campagna partita il 7 ottobre. I destinatari principali del secondo step: gli over 60; e i soggetti a rischio per patologia o per ragioni professionali. In una decina di giorni, infatti, sono stati 5.561 i vaccinati sul territorio (34.162 il totale dell’area vasta) nati nel 1964 e prima. Lanazione.it - La vaccinazione in corso. Dati positivi per l’influenza. Ma il Covid fa meno paura Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I "nonni" ospiti delle Residenze sanitarie assistite dell’Empolese Valdelsa hanno avuto la priorità. Sono stati loro i primi protagonisti della campagna vaccinale lanciata dalla Regione Toscana all’inizio del mese contro i malanni di stagione. In pochi giorni l’Asl Toscana centro ha somministrato oltre 2.500 dosi antinfluenzali, di cui 300 nell’Empolese. Numeri destinati a crescere in modo esponenziale con la progressiva copertura di tutte le strutture – tuttora in– e ai quali aggiungere i vaccinati della seconda fase della campagna partita il 7 ottobre. I destinatari principali del secondo step: gli over 60; e i soggetti a rischio per patologia o per ragioni professionali. In una decina di giorni, infatti, sono stati 5.561 i vaccinati sul territorio (34.162 il totale dell’area vasta) nati nel 1964 e prima.

