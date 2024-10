F1, Carlos Sainz: “Due giri praticamente perfetti: domani voglio vincere per la Costruttori” (Di domenica 27 ottobre 2024) Meravigliosa pole position di Carlos Sainz per una super Ferrari nel Gran Premio del Messico: lo spagnolo sin dalla prima sessione di libere di ieri ha mostrato di essere in formissima, è sempre stato davanti a Leclerc e si è confermato in queste qualifiche facendo un giro meraviglioso in Q3: 1:15.946 e un distacco di oltre due decimi inflitto a Max Verstappen che gli partirà a fianco. Queste le parole del madrileno a caldo dopo la sesta pole position della carriera: “Sono molto contento, ho fatto un paio di grandi giri. Spesso in Messico hai la sensazione di non mettere insieme il giro perché hai sempre l’impressione di scivolare, però oggi i miei due giri nel Q3 sono stati praticamente identici e quasi perfetti, due giri molto solidi che erano sufficienti per la pole, sono contento perché di solito non succede in Messico”. Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Due giri praticamente perfetti: domani voglio vincere per la Costruttori” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Meravigliosa pole position diper una super Ferrari nel Gran Premio del Messico: lo spagnolo sin dalla prima sessione di libere di ieri ha mostrato di essere in formissima, è sempre stato davanti a Leclerc e si è confermato in queste qualifiche facendo un giro meraviglioso in Q3: 1:15.946 e un distacco di oltre due decimi inflitto a Max Verstappen che gli partirà a fianco. Queste le parole del madrileno a caldo dopo la sesta pole position della carriera: “Sono molto contento, ho fatto un paio di grandi. Spesso in Messico hai la sensazione di non mettere insieme il giro perché hai sempre l’impressione di scivolare, però oggi i miei duenel Q3 sono statiidentici e quasi, duemolto solidi che erano sufficienti per la pole, sono contento perché di solito non succede in Messico”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlos Sainz fa una pole mostruosa in Messico : in 1ª fila anche Verstappen - Leclerc solo quarto - Sainz fa la pole del Gp del Messico. Il pilota della Ferrari è stato perfetto. Lo spagnolo scatterà dal via davanti a Verstappen, Norris e Leclerc, che è partito quarto pure negli Stati Uniti, dove poi ha vinto.Continua a leggere (Fanpage.it)

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2024 : Carlos Sainz conquista la pole davanti a Verstappen! Leclerc in seconda fila - Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Città del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, un time-attack particolarmente tirato in cui trovare la prestazione massima non è stato ... (Oasport.it)

Gp del Messico di F1 - Carlos Sainz vince la seconda sessione di prove libere - E’ in programma un entusiasmante Gran Premio del Messico di Formula Uno e le monoposto più veloci del pianeta scendono in pista. Dopo la vittoria a Austin della scorsa settimana (leggi qui), la Ferrari sogna un altro e magari con un’altra ... (Ilfaroonline.it)

F1 - Carlos Sainz : “Un inizio incoraggiante. Abbiamo ancora margine di miglioramento” - Il venerdì del GP del Messico ha sicuramente sorriso alle Ferrari. In particolare è stato Carlos Sainz a mettersi in mostra, concludendo al secondo posto la FP1 e poi firmano il miglior tempo nella FP2. Sicuramente delle ottime notizie in vista ... (Oasport.it)