Catania-Latina oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’undicesima giornata del girone C di/2025. Etnei che arrivano alla sfida sulle ali dell’entusiasmo, forti di tre successi e un pareggio nelle ultime quattro partite, con il pari di Fa arrivato con una doppia rimonta negli ultimi minuti. Dall’altra parte invece arriva al Massimino una formazione in forte crisi come i nerazzurri, reduci da quattro ko in fila senza segnare e sprofondati al terzultimo posto della classifica. SEGUI LATESTUALE: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.