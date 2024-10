Turista rapinato sul treno diretto a Venezia: Polfer risale al malvivente e lo arresta (Di sabato 26 ottobre 2024) Ritenuto il responsabile di una rapina ai danni di un Turista americano, commessa poco più di un giorno prima a bordo di un treno nei pressi della stazione di San Bonifacio, un 21enne cittadino marocchino è stato arrestato mercoledì 9 ottobre nei pressi dello scalo ferroviario di Porta Nuova Veronasera.it - Turista rapinato sul treno diretto a Venezia: Polfer risale al malvivente e lo arresta Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ritenuto il responsabile di una rapina ai danni di unamericano, commessa poco più di un giorno prima a bordo di unnei pressi della stazione di San Bonifacio, un 21enne cittadino marocchino è statoto mercoledì 9 ottobre nei pressi dello scalo ferroviario di Porta Nuova

