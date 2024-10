Speed skating, Davide Ghiotto firma il record del mondo ufficioso! Tempo mostruoso sui 10.000 metri (Di sabato 26 ottobre 2024) Davide Ghiotto si è reso protagonista di una prestazione strabordante sui 10.000 metri all’International Race di Inzell, competizione test in corso di svolgimento nella località tedesca. Il due volte Campione del mondo della specialità, nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha completato la distanza con lo stupefacente crono di 12:26.30. Si tratta di Tempo straripante, inferiore di quattro secondi abbondanti rispetto al record del mondo stabilito dallo svedese Nils van der Poel ai Giochi di Pechino 2022 (12:30.74). Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto firma il record del mondo ufficioso! Tempo mostruoso sui 10.000 metri Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si è reso protagonista di una prestazione strabordante sui 10.000all’International Race di Inzell, competizione test in corso di svolgimento nella località tedesca. Il due volte Campione deldella specialità, nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha completato la distanza con lo stupefacente crono di 12:26.30. Si tratta distraripante, inferiore di quattro secondi abbondanti rispetto aldelstabilito dallo svedese Nils van der Poel ai Giochi di Pechino 2022 (12:30.74).

