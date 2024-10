Serie B, il Mantova sfida la Sampdoria (Di sabato 26 ottobre 2024) Mantova – Il Mantova si appresta a rendere visita ad una squadra che vuole salire nelle zone nobili della classifica di Serie B come la Sampdoria. La matricola biancorossa si troverà così a giocare nell’emozionante cornice del “Ferraris” con l’intento di cercare la prima vittoria lontano da casa in un ambiente tanto prestigioso. Sport.quotidiano.net - Serie B, il Mantova sfida la Sampdoria Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024)– Ilsi appresta a rendere visita ad una squadra che vuole salire nelle zone nobili della classifica diB come la. La matricola biancorossa si troverà così a giocare nell’emozionante cornice del “Ferraris” con l’intento di cercare la prima vittoria lontano da casa in un ambiente tanto prestigioso.

Serie B - nona giornata : show Cesena-Samp - pari Mantova - ko Juve Stabia - Milano, 21 ottobre 2024 - Dopo le sei partite giocate tra venerdì e sabato, con le importanti vittorie di Pisa, Spezia e Sassuolo in testa alla classifica, la nona giornata di Serie B si è chiusa con le quattro sfide di domenica. Inizia con i tre ... (Sport.quotidiano.net)

Serie B - pari con il Mantova per il ritorno a casa della Carrarese - Carrarese – Mantova 1-1 CARRARESE (3-5-2): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Coppolaro, Cicconi (80’ Belloni), Schiavi, Giovane (55’ Capezzi), Zanon (75’ Bouah), Cherubini, Finotto (75’ Cerri), Capello (55’ Panico). A disposizione: Chiorra, Oliana, ... (Corrieretoscano.it)

Carrarese - pari in rimonta nel debutto in serie B allo stadio dei Marmi : finisce 1-1 contro il Mantova - Carrara, 20 ottobre 2024 – Deve accontentarsi di un punto la Carrarese alla sua prima in serie B allo stadio dei Marmi. Gli azzurri avrebbero meritato ampiamente il successo per quanto mostrato in campo ma alla fine si sono ritrovati addirittura ... (Sport.quotidiano.net)

Formazioni ufficiali Carrarese-Mantova - Serie B 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Carrarese-Mantova, partita valida per la nona giornata della Serie B 2024/2025. In risalite le quotazioni della squadra di casa, che vuole fare punti in questo scontro tra neopromesse. La Carrarese arriva infatti da 4 ... (Sportface.it)